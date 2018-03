TENTANO DI RUBARE IN BAR STAZIONE FRANCAVILLA, ARRESTATI

CHIETI. Un uomo di 42 anni di Francavilla al mare, Gianluca Cattani Guerrieri e una 24enne di Chieti, Luisanna Ciarciaglini, sono stati arrestati la notte scorsa a Francavilla dai carabinieri mentre cercavano di penetrare nel bar della stazione ferroviaria. I due, che erano in possesso di un martello da carpentiere, un cacciavite, una chiave inglese ed una mazza di metallo, avevano già spaccato il vetro e scardinato in parte la porta d'ingresso del bar quando sono arrivati i carabinieri. E' stato un cittadino a segnalare ai carabinieri il movimento sospetto dei due nella zona: l'accusa nei loro confronti è tentato furto aggravato in concorso.16/09/2011 19.02