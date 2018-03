DROGA, DUE ARRESTI A L'AQUILA

CRONACA. L’AQUILA: arresto di due persone per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella nottata tra il 15 e 16 settembre 2011, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno tratto in arresto G. W. 36enne imprenditore edile e S.E. 31enne entrambi di L’Aquila. I due sono stati fermati a bordo della loro auto e all'interno sono stati trovati 21 grammi di eroina suddivisa in 4 dosi. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire interno abitazioni, ben nascosti, 4 grammi complessivi di marijuana e hashish. 16/09/2011 10.29