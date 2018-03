CAPPELLE SUL TAVO, TERZA EDIZIONE DI "RIVIVE IL TONDINO DEL TAVO"

AGRICOLTURA. CAPPELLE. Cappelle sul Tavo si prepara alla terza edizione della manifestazione dedicata al fagiolo tondino, un piccolo legume bianco coltivato oggi in minime quantità nell'area Vestina, presente a Cappelle, Moscufo, Collecorvino, Loreto Aprutino, Pianella, Città S. Angelo, Penne, Picciano fino a Farindola. L’evento, dal titolo “Rivive il Tondino del Tavo” si terrà il 17 settembre ore 21,00 in piazza Alessandrini a Terrarossa (zona scalo di Cappelle sul Tavo), grazie all’ associazione culturale “Arte senza confini”. Per l’occasione si potranno degustare oltre al tondino, servito in tutte le salse, anche pizze fritte, arrosticini, salsicce ed il vino di Casalbordino. 16/09/2011 7.59