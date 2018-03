Stalking: perseguita ex fidanzata su Facebook, denunciato

CRONACA. PESCARA. Un 45enne di Pescara è stato denunciato dalla Polizia Postale per aver commesso il reato di 'stalking on-line'' nei confronti dell'ex fidanzata, una ragazza di 28 anni. In particolare, negli ultimi mesi, l'uomo avrebbe inviato su Facebook numerosi messaggi contenenti frasi ingiuriose e diffamatorie non solo alla giovane, ma anche ai familiari ed agli amici virtuali. In passato il 45enne aveva già perseguitato in vari modi la ragazza, tanto che era stato richiesto il Trattamento Sanitario Obbligatorio e nei suoi confronti era stata emessa un'ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona che infastidiva. 30/09/2010 8.05