L’AQUILA. CASSA INTEGRAZIONE ALLA WOOD ALBERTANI

IMPRESE. L’AQUILA. Scatta la cassa integrazione straordinaria alla Wood Albertani, azienda del nucleo industriale di Bazzano (L’Aquila) che opera nel settore legno con un organico di circa 20 dipendenti. La decisione è stata comunicata alle Organizzazioni sindacali nel corso di una riunione, nella sede di Confindustria, all’Aquila. «L’azienda ha avviato un processo di riorganizzazione dell’intero gruppo, che comporterà una riduzione di personale per lo stabilimento aquilano», dichiara Pietro Di Natale, segretario territoriale Filca-Cisl, «per il momento è stata avviata una procedura di cassa integrazione straordinaria, essendo terminata la disponibilità di cassa integrazione ordinaria, ma l’intenzione della Wood Albertani, espressa chiaramente in sede di riunione, è quella di lasciare all’Aquila solo un punto vendita. Non a caso, è in corso lo smantellamento delle linee di produzione, dirette in Germania». 15/09/2011 12.04