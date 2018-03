GEMELLAGGIO TRA MOSCUFO E MLAWA IN POLONIA

GEMELLAGGIO. MOSCUFO. Una delegazione di Moscufo (Pescara) è partita oggi alla volta di Mlawa, in Polonia, nell’ambito di un accordo di partnership firmato nel novembre del 2009 tra le due città. A guidare la delegazione di 30 persone è il sindaco del comune pescarese, Alberico Ambrosini, volato in Polonia con altri amministratori, con i rappresentanti delle associazioni del posto, i componenti del comitato di accoglienza che si è creato alla vigilia della precedente visita a Moscufo del gruppo polacco e alcuni imprenditori. La proposta di incontrarsi in Polonia è partita da Mlawa ed è stata subito accolta dai moscufesi (che si sono fatti carico delle spese di viaggio) e alcune aziende con sede in questo territorio, tra cui Universal Caffè , Rustichella D’Abruzzo e la Dolciaria Falcone, hanno messo a disposizione dei prodotti per omaggiare gli amici stranieri.L’accordo con la città polacca ha già portato alla realizzazione di progetti che hanno coinvolto i giovani dei due comuni. 15/09/2011 10.26