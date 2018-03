INCENDI: NOTTE DI FUOCO SULLE COLLINE DI VASTO

CRONACA. VASTO. Notte di fuoco sulle colline di Vasto (Chieti), dove e' ormai caccia aperta ai piromani. Vigili del fuoco, corpo forestale, protezione civile, sono stati alle prese diverse ore per domare le fiamme appiccate in piu' punti in contrada Zimarino, nei pressi della riserva di Punta Aderci. In fumo sterpaglie, ma anche vegetazione e vigneti. Il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, presentera' stamane un nuovo esposto in Procura contro ignoti. 15/09/2011 9.29