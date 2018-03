SCOMPARSA LA POETESSA PESCARESE ELISABETTA MASTROMATTEI MERLONETTI

LUTTO. PESCARA. È scomparsa all’improvviso martedì scorso presso l’Ospedale Civile, la poetessa pescarese Elisabetta Mastromattei Merlonetti. L’autrice e scrittrice, ritenuta dalla critica tra le voci più significative e sensibili del panorama regionale, conosciuta ed apprezzata in Italia come vincitrice di numerosi e prestigiosi premi letterari. La poetessa ha sempre avuto una particolare attenzione per le problematiche legate all’infanzia, donando i proventi della vendita dei suoi libri all’Unicef. I funerali si svolgeranno oggi, alle ore 17.00, a Pescara presso la chiesa Stella Maris (zona pineta). La sua ultima opera è “Eriberto e il mare – Eriberto è il mare”, un originale compendio che ripercorre la vita del noto fratello Eriberto Mastromattei. 15/09/2011 9.26