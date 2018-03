VASTO RUGBY. SQUADRA ISCRITTA AL CAMPIONATO. PARTITE INTERNE A SAN SALVO MARINA

RUGBY. VASTO. Il Vasto Rugby disputerà il prossimo campionato di serie C regionale. L’ufficialità è arrivata pochi giorni fa con l’iscrizione della formazione biancorossa al torneo. Dopo tante peripezie e difficoltà finanziarie e organizzative, la società ha sciolto gli ultimi dubbi decidendo di dare seguito al grande entusiasmo dei ragazzi che compongono il team. L’ultimo ostacolo, rappresentato dalla mancanza di un terreno di gioco adatto, è stato superato quando il club è riuscito a ottenere l’utilizzo per due volte a settimana dietro pagamento, il campo di San Salvo Marina, l’unico ad avere dato disponibilità per piantare i pali a forma di acca, fondamentali in ogni partita. Il Vasto Rugby è quindi costretto a emigrare, con non poco dispiacere e un pizzico di amarezza, dalla propria città. Ora per i ragazzi e il coach Massimiliano D’Onofrio viene la parte più difficile, confrontarsi con le altre 8 squadre di un campionato che si annuncia durissimo e particolarmente impegnativo dal punto di vista fisico e tecnico. 14/09/2011 10.28