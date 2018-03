ATESSA, ROCCO BUTTIGLIONE AL CONVEGNO SUL RISORGIMENTO. PROTESTA FN

POLITICA. ATESSA. Si terrà ad Atessa , il 18 settembre prossimo, presso la Cattedrale di San Leucio il convegno sul risorgimento dal tema “Il ruolo dei cattolici nella società italiana tra passato e presente”, un’occasione per dare inizio alla campagna elettorale per le comunali 2012. Ma Forza Nuova protesta sugli ospiti. E infatti tra i chiamati a presiedere l’evento c’è Rocco Buttiglione (Udc) che, secondo il partito rappresenta «una contraddizione». E le critiche si abbattono anche sul vescovo Bruno Forte che ha permesso l’evento e, secondo Fn, «oltre ad aver ospitato in una cattedrale un convegno, per di più dedicato ad un periodo storico che fu chiaramente avverso alla Chiesa Cattolica si occupa sempre meno di fede ed evangelizzazione».14/09/2011 9.59