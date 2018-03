MORTO IL PADRE DEL PRESIDENTE DELLA SANGRITANA, DI NARDO

LUTTO. LANCIANO. Lutto in casa di Pasquale Di Nardo, presidente della Sangritana. E’ infatti deceduto il padre Angelomaria Di Nardo, 83 anni, commercialista, da tempo malato. Pur nel dolore per la grave perdita, il presidente Di Nardo, che per mesi ha fatto la spola tra il padre e gli specialisti che lo curavano, ha ricordato che il padre «per sua fortuna è venuto a mancare sul ponte di comando». I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di oggi martedì, alle ore 16 nella Chiesta di Sant’Antonio a Lanciano. 13/09/2011 13.52