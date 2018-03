MERCOLEDÌ INTERRUZIONE IDRICA A CHIETI

L’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Colantonio, rende noto che domani, mecoledì 14settembre 2011, dalle ore 23.30 e fino alle ore 06.00 di giovedì 15 settembre 2011, perconsentire l’esecuzione di lavori di manutenzione delle rete, verrà interrotta la fornitura idrica nelle vie: Corso Marrucino e traverse;Via Marco Vezio Marcello;Via Arcivescovado;Quartiere Civitella;Zona Porta Napoli;Via Madonna degli Angeli e traverse. «Ci scusiamo con i cittadini per i disagi che ci saranno nelle prossime ore – ha dichiaratol’Assessore Colantonio – ma i lavori, calendarizzati dall’Amministrazione Di Primio perridurre al minimo le difficoltà per i residenti, sono indispensabili per migliorare l’efficienzadella rete idrica Comunale». 13/09/2011 11.36