BUS NAVETTA PER IL CENTRO STORICO DI LANCIANO

L’Assessorato alle attività produttive ha predisposto per i giorni 14, 15 e 16 settembre bus navetta a servizio dei cittadini per raggiungere il centro cittadino utilizzando mezzi pubblici. Chi verrà dunque da fuori per le feste di Settembre potrà lasciare l’auto nelle aree indicate.Il servizio, in collaborazione con la Ditta Di Fonzo Spa, avrà i seguenti orari: dalle 18:00 fino alle ore 1:00 con cadenza ogni 15 minuti. Saranno ben tre gli autobus che si alterneranno durante il tragitto per garantire la cadenza dei 15 minuti evitando così fastidiose attese alle fermate. Il percorso prevede la partenza dal parcheggio del Cinema Maestoso ( di fronte al distributore di benzina) con ulteriore fermata presso la scuola Media D’Annunzio in Via Masciangelo per arrivare in Via De Crecchio altezza Agenzia Ippica. 12/09/2011 17.33