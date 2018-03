LA BAND DEI GIUDICI VARONE E DE CESARE IN CONCERTO ASPETTANDO IL CD

MUSICA. PESCARA. Le Storie Infinite, il gruppo dei “magistrati rock” Gennaro Varone e Massimo De Cesare, si esibiranno al teatro Massimo di Pescara. L’appuntamento è per sabato 10 settembre alle ore 21. Come è ormai prassi consolidata della band, la serata avrà uno scopo benefico: raccogliere fondi da destinare all’associazione Diversuguali, che si occupa di disabilità. I biglietti, al costo di 10 euro l’uno, sono in vendita presso il botteghino del teatro. La line-up vede alla voce l’attrice teatrale e cantante Vanessa Marrama; alla chitarra il magistrato Massimo De Cesare (giudice a latere nel processo per l’inchiesta Sanitopoli); ai cori un’impiegata, Sonia Di Renzo; poi Gennaro Varone (voce, armonica e chitarra), la figlia Michela (pianoforte), il professore di scuola superiore Giuseppe Renzetti (basso) e il giornalista Fabrizio Santamaita (batteria). Special guest della serata il sassofonista Massimo Mucci, docente al Conservatorio di Monopoli. La conduzione sarà curata dalla giornalista Mila Cantagallo. La band sta lavorando ad un primo cd grazie ad un accordo siglato con un’etichetta discografica locale per la produzione di un album: le registrazioni sono già iniziate a Tocco da Casauria negli studi della Twelve Records. L’uscita del cd è prevista per metà dicembre. 10/09/2011 14.10