INCENDIO DOLOSO AI DANNI DI EDICOLA A LANCIANO

CRONACA. LANCIANO. E' considerato di natura dolosa, certamente atto di vandalismo, l'incendio che la notte scorsa ha avvolto un lato di un'edicola ubicata a piazzale della Stazione, a Lanciano, presso la vecchia stazione ferroviaria della Sangritana. Il pronto intervento dei vigili del fuoco, che non hanno trovato inneschi, ha scongiurato che l'incendio si propagasse nell'intera struttura. Sul caso indagano i carabinieri. I danni sono quantificati in diverse migliaia di euro. L'edicolante era comunque assicurato. Gli esercenti della zona in varie occasioni avevano chiesto maggiori controlli alle forze dell'ordine e all'amministrazione comunale.10/09/2011 14.06