UN PULLMAN DEL MOVIMENTO 5 STELLE ABRUZZESE A ROMA PER IL COZZA DAY

POLITICA. ABRUZZO. Questa mattina un pullman con una numerosa rappresentanza del Movimento 5 stelle abruzzese ha raggiunto Beppe Grillo e gli altri simpatizzanti provenienti da tutta Italia a Roma per il "cozza day", una manifestazione simbolica nella quale verranno consegnate le cozze ai parlamentari italiani in segno di protesta contro questo "groviglio di militi avariati" che sta distruggendo l'Italia. «Sarà l'occasione», spiegano gli organizzatori, «per chiedere la simbolica restituzione della Legge d'iniziativa popolare "Parlamento Pulito", che dal 2007, nonostante le sue 350 mila firme raccolte in un solo giorno, marcisce in Parlamento senza che nessun parlamentare si sia degnato di discuterne i contenuti (massimo due mandati, fuori i condannati dal Parlamento, ripristino delle preferenze alle elezioni). A tal proposito ricordiamo che il Senatore Pastore è membro della Commissione Affari Costituzionali, e più volte si è rifiutato di darci spiegazioni sul motivo di tale violazione di un diritto costituzionale perpetrata dalla Commissione di cui fa parte».10/09/2011 13.09