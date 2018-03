ANCHE GIULIANOVA ALLA BARCOLANA DI TRIESTE

CRONACA. GIULIANOVA. La famosa imbarcazione portacolori di Giulianova si è sottoposta a una accurato “lifting” per partecipare alle “classiche” triestine di fine stagione, che si terranno durante la prima e la seconda settimana di ottobre. Dopo aver navigato con gloria in Croazia e Slovenia vincendo le 3 regate di Sebenico, Lussino e Isola, “Vola vola - città di giulanova” è pronta a rientrare nel golfo friulano per scontrarsi con i più quotati equipaggi europei. Il Trofeo Bernetti di Sistiana e la strafamosa Barcolana di Trieste attendono infatti lo scafo abruzzese che quest’anno sarà organizzato in joint-venture con una “crew” mista italo-croata, in onore a un gemellaggio coast to coast propugnato dagli skipper Sergio Quirino Valente e Bojan Bosic. L’equipaggio sarà capitanato, come sempre, dall’australiano Alan Hood. 10/09/2011 13.01