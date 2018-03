ISTITUTO SCIENZE RELIGIOSE, RIPRESA L'ATTIVITA'

L'AQUILA. L’Istituto superiore di Scienze Religiose “Fides et Ratio” di L’Aquila, ha ripreso regolarmente la propria attività accademica; la nuova sede è sita in via dei Ciocca, nel quartiere Torretta, nei pressi del supermercato Sisa. L’Istituto è collegato alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense e prevede una struttura di primo e di secondo ciclo al termine dei quali si consegue rispettivamente una laurea triennale e una magistrale.10/09/2011 9.50