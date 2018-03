LO SPORT PER SCONFIGGERE LE DIVERSITÀ: DOMENICA A TRASACCO

SPORT. TRASACCO. Sport come veicolo di integrazione per sconfiggere le diversità. Enti pubblici, privati, aziende e associazioni socio-culturali si danno la mano per una giornata all'insegna della solidarietà in campo a Trasacco, allo stadio comunale, dove domenica 11 settembre, è in agenda l'IX edizione della manifestazione “Lo sport per unire i nostri mondi e sconfiggere le diversità”. Per un giorno un centinaio di disabili/atleti, coadiuvati dai Podisti dell'Opoa Plus Ultra, si misureranno in numerose discipline dell'atletica (staffette, 1000 mt, calcio) che vedranno protagonisti i diversamente abili dell'Anfass insieme agli amatori. La kermesse dello sport con forte connotazione sociale è organizzata dal Comune di Trasacco, l'Opoa Plus Ultra e l'Anfass di Avezzano in collaborazione con l'Unitalsi Avezzano, l'Unione Italiana Ciechi, Protezione Civile, Associazione Alpini, Avis e S.S. Fucense di Trasacco con il patrocinio della Micron e del Cral-Cam. 09/09/2011 13.26