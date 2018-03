VACRI, XVII RASSEGNA "CAVALLI DA SELLA" E GINKANA WESTERN

TRADIZIONI. VACRI. Domenica 11 settembre a Vacri, presso il Campo Sportivo “Dino Ferrara”, avrà luogo la XVII rassegna di cavalli da sella organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni locali Akros, Pro-Loco e “Vacri Sine Portis”. L’attrazione sarà rappresentata dalla tradizionale e storica sfilata dei cavalli, tutti bardati secondo i canoni del vecchio west, compresi i loro cavalieri. Il via è previsto alle ore 10.00. Sarà una giuria tecnica ad assegnare il premio alla migliore coppia cavallo-cavaliere. Protagonisti della rassegna saranno razze prestigiose di cavalli americani come i noti “Quarter Horse”, “Appaloosa” e “Paint Horse” .Ma la vera novità dell’edizione 2011 è rappresentata dalla partecipazione di gruppi di volontari a cavallo per la protezione ambientale e civile dell’Associazione nazionale Giacche verdi che durante la giornata daranno vita ad escursioni in sella all’amico cavallo nella Val di Foro. Ma non finisce qui. Infatti non mancheranno attività ludico-ricreative in favore dei ragazzi diversamente abili. 09/09/2011 13.25