PUBBLICA SU FACEBOOK FOTO INTIME DELLA EX, DENUNCIATO

CRONACA. PAGANICA. Non si era rassegnato per la fine della storia d'amore e si è vendicato pubblicando sul noto social network foto intime della sua ex. I carabinieri di Paganica alla fine di indagini durate alcuni mesi, hanno denunciato in stato di libertà S.C., 40enne di origine siciliana ma residente a L’Aquila da qualche tempo. L’uomo, durante lo scorso inverno, aveva intrapreso una relazione sentimentale con una 45enne aquilana, interrotta bruscamente dalla donna durante la primavera. Da qui avrebbero avuto inizio gli atti persecutori dell’uomo, che non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione: continue telefonate ed sms, ad ogni ora del giorno e della notte, appostamenti sotto casa, pedinamenti.Ma non basta: l’uomo ha iniziato ad inviare alcune e-mail ai familiari della donna, al suo datore di lavoro e ad amici comuni contenenti foto che la ritraggono in situazioni piuttosto intime. L’uomo è arrivato addirittura a creare su Facebook un profilo fasullo con la foto ed i dati della sua ex-compagna, con il quale ha diffuso sul web le immagini private della donna. Da qui la denuncia ai Carabinieri, gli accertamenti ed il deferimento in stato di libertà per atti persecutori. 09/09/2011 13.19