PROVOCA UN INCIDENTE STRADALE: DENUNCIATA

CRONACA. PIZZOLI. I Carabinieri del Comando Stazione di Pizzoli hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di L’Aquila D.P.R., 32enne aquilana, perché alla guida della sua autovettura, mentre percorreva la SS260 proveniente da Cagnano Amiterno e diretta a Pizzoli, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un parapetto della statale. I militari, intervenuti sul posto per procedere ai rilievi del sinistro, si sono resi immediatamente conto che la ragazza si trovava in un probabile stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di stupefacenti. Pertanto, hanno disposto il suo trasporto presso l’Ospedale San Salvatore di L’Aquila dove è stata sottoposta ad un prelievo delle urine dalle cui analisi è risultata positiva agli stupefacenti. La giovane è stata deferita in stato di libertà e la sua patente ritirata per la successiva sospensione. 09/09/2011 10.34