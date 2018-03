DISCARICA TORTORETO, ATTESA PER LA RIUNIONE TRA SINDACO E CITTADINI

CRONACA. TORTORETO. Si terrà il prossimo lunedì 12 settembre, il tavolo tecnico che ha per oggetto le problematiche inerenti la discarica comunale di Tororeto. Alla riuniuone, convocata dal sindaco Gino Monti, parteciperà anche Franco Coccia, presidente del Comitato “Salvaguardia dei cittadini del fondovalle Salinello“, fiducioso di trovare una soluzione condivisa sulla ormai annosa questione. Coccia ha richiesto al primo cittadino, prima del tavolo tecnico, la documentazione in merito ai dati economico-ambientali sulla base dei quali sarà affrontato l’incontro, e di poter coinvolgere nella riunione altre figure appartenenti al Comitato. Lo stesso presidente si dice soddisfatto «di poter aprire una discussione in merito alla vicenda. Sicuramente l’alluvione dello scorso marzo ha sensibilizzato l’amministrazione in merito al rischio concreto di una catastrofe ambientale che, solo per un fortuito caso, no si è verificata. Parteciperemo alla riunione, fiduciosi di trovare una soluzione condivisa». 09/09/2011 8.25