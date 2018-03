XI CONGRESSO NAZIONALE ASSOCIZIONE MUTILATI E INVALIDI CIVILI

DISABILI. SILVI MARINA. Tre giorni di intenso dibattito per discutere le gravi emergenze delle politiche per la non autosufficienza create dai tagli già effettuati agli Enti locali e le incognite della preannunciata riforma assistenziale. Si preannuncia un confronto di grande attualità quello che la ANMIC – Associazione nazionale Mutilati e Invalidi Civili, la maggiore Associazione italiana dei disabili che per legge rappresenta e tutela in Italia gli invalidi civili – aprirà a Silvi Marina, all’hotel President, il 15 settembre prossimo (a partire dalle ore 16), nel corso del suo XI Congresso nazionale. Oltre a rieleggere i propri organi associativi, in tale occasione la ANMIC intende definire i nuovi obiettivi delle politiche per la disabilità, a difesa dei diritti acquisiti dai cittadini invalidi in oltre 50 anni di battaglie sociali nel Paese. L’ XI Congresso vuole così stabilire anche un ponte ideale che, collegando insieme passato e futuro della Associazione, sappia guardare ai nuovi scenari del Welfare, come indica il titolo del congresso: “Invalidi e cittadinanza, nuovi orizzonti di partecipazione e solidarietà”. 08/09/2011 15.49