TIR PERDE CARICO SU A14: TRE FERITI NEL CHIETINO

CRONACA. VASTO. L'autoarticolato perde parte del carico che, finito sulla carreggiata, provoca un incidente stradale con tre feriti, per fortuna non gravi. E' accaduto alle 6 di stamane sulla carreggiata nord della A14 in localita' Sant'Onofrio, tra i caselli di Vasto. Per cause al vaglio degli agenti della polizia stradale del distaccamento Vasto Sud dell'autostrada adriatica, dal mezzo pesante, al chilometro 446, sono cadute alcune traverse d'acciaio e un apparato industriale. Una vettura che seguiva e' riuscita a schivare i pezzi, non cosi' altre due, un'Audi "A3" e una Mercedes. Leggermente feriti e medicati successivamente in ospedale a Vasto C.M., 43 anni, di Lacedonia (Avellino), D.V., 46 anni, di Copertino (Lecce), M.R., 55 anni, di Casalvecchio di Puglia (Foggia). Illeso il conducente del tir, D.G., 31 anni, di Putignano (Bari). Per consentire la rimozione delle parti metalliche dalla carreggiata e i mezzi coinvolti nell'incidente, la circolazione ha temporaneamente subito stamane rallentamenti e disagi. 08/09/2011 15.48