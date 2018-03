TRAFFICO DI ARMI: FORESTALE ARRESTA 63ENNE DELLA MARSICA

CRONACA. AVEZZANO. Associazione per delinquere finalizzato al traffico clandestino di armi. Con questa accusa e' finito in cella Emilio Angeloni, 63 anni di Aielli (L'Aquila). La Forestale ha sequestrato nove fucili, tre pistole, trenta coltelli e quaranta chili di carne di cervo. L'operazione antibracconaggio denominata "Marsica orientale" nell'ambito della quale ad aprile vennero eseguiti due arresti e tre denunce, e' scattata a seguito di alcuni movimenti ritenuti sospetti dagli investigatori. Durante le perquisizioni sono state trovate le armi in casa dell'arrestato che nel frattempo aveva cercato di disfarsi delle munizioni. L'atteggiamento dell'uomo ha spinto gli uomini del Corpo forestale dello Stato a eseguire un'ulteriore verifica grazie alla quale sono stati scoperti quaranta chili di carne di cervo e una pistola modificata. Le indagini del Corpo forestale dello Stato coordinate dalla Procura della Repubblica di Avezzano andranno avanti anche nei prossimi giorni. Non si escludono nuovi sviluppi. 08/09/2011 15.44