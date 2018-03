GUARDIA DI FINANZA CHIETI, CAMBIO DELLA GUARDIA ALLA COMPAGNIA

FINANZA. CHIETI. Il tenente Emilio De Gregorio è il nuovo comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Chieti. Il passaggio di consegne con il capitano Mariano D'Andrea si e' svolto presso la sede del comando provinciale alla presenza del comandante Paolo D'Amata. Il capitano D'Andrea e' stato destinato ad altro incarico presso il comando del Nucleo di Polizia tributaria di Teramo. Originario di Foggia, il tenente De Gregorio si e' arruolato nel 2003 e dopo 5 anni trascorsi nell'Accademia militare della Guardia di Finanza di Bergamo ha assunto l'incarico di comandante del Plotone della Prima Compagnia della Scuola alpina di Predazzo e il Comando della Tenenza di Ischia. Ha conseguito la laurea in Scienze della Sicurezza economica e finanziaria. Durante il periodo di permanenza del capitano D'Andrea a Chieti, il reparto ha complessivamente eseguito 468 verifiche che hanno consentito di constatare maggiore base imponibile per le Imposte sui redditi per oltre 85 milioni di euro ed evasioni all'I.V.A. per oltre 14 milioni di euro. Particolare attenzione e' stata posta anche all'economia sommersa, nella sua duplice connotazione di sommerso d'azienda e di lavoro individuando 61 evasori totali e 9 evasori paratotali recuperando a tassazione oltre 80 milioni di euro di base imponibile. Sono stati scoperti 201 lavoratori irregolari di cui 26 completamente in nero, e 15 lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie.08/09/2011 10.23