TERAMO PENTA BASKET: INGAGGIATO RENATO PICCININI

BASKET. TERAMO. Il Penta Basket Teramo è lieto di annunciare l’ingaggio per la prossima stagione di Renato Piccinin, ala/centro di 203 cm classe 1989.Renato Piccinini, giocatore strappato nelle ultime ore alla concorrenza di squadre anche di categoria superiore, l’anno scorso ha militato dapprima con la Dimensione Solare Roseto (Serie C Dilettanti, odierna DNC) e passata la boa di metà campionato con il Nereto Basket (C Regionale). Nella sua ancora giovane carriera, Piccinini, ha già dimostrato, grazie alle sue qualità tecniche ed al suo atletismo, di essere uno dei giovani più interessanti nel panorama cestistico teramano. 08/09/2011 9.16