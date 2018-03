A TORRICELLA SICURA DOMENICA IL RADUNO EQUESTRE

EVENTI. TORRICELLA SICURA. L'Associazione pro-loco di Torricella Sicura con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e la collaborazione delle pro-loco di S. Stefano e quella di Abetemozzo, organizza per Domenica 11 Settembre 2011 un Raduno Equestre, con relativo Trekking, lungo un itinerario che si snoderà nelle frazioni del Comune di Torricella Sicura. La manifestazione denominata “2° Memorial Cesare Foglia” è dedicata a questo personaggio, molto conosciuto ed apprezzato nell’ambiente equestre teramano, purtroppo prematuramente scomparso, rimasto nel cuore e nella mente degli appassionati di questo sport per la sua grande umanità e vitalità. L’adunata e l’iscrizione è prevista per le ore 8,30 presso l’Ostello di Monte Fanum nella Fraz. di S. Stefano da cui si partirà per il Trekking a Cavallo intorno alle ore 9,00.Il costo dell’iscrizione al raduno, per ogni cavaliere, è di 15 €, il prezzo è comprensivo del pranzo. 08/09/2011 9.14