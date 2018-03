CRONACA. L’AQUILA. Un evento sismico è stato avvertito dalla popolazione in provincia dell'Aquila. Secondo i primi rilievi dell'Istituto nazionale di Geofisica si è trattato di un terremoto di magnitudo 3. L' evento è stato registrato intorno alle 21.10, ed al momento non risultano danni a persone o cose. L'epicentro si è registrato in alcuni paesini, Barete, Pizzoli e Cagnano Amiterno. 08/09/2011 8.27