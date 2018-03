A TORRICELLA SICURA DAL 9 AL 30 SETTEMBRE LA MOSTRA SUL TRICOLORE

CULTURA. TORRICELLA SICURA. Verrà inaugurata venerdì 9 settembre alle ore 19.00 nella sala consiliare del comune di Torricella Sicura (Te) la mostra "La nostra bandiera”, realizzata in collaborazione con il Consorzio BIM di Teramo. A seguire ci sarà il concerto della “Corale Verdi” di Teramo che proporrà un repertorio di musica folkloristica abruzzese. L’Amministrazione Comunale di Torricella in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, attraverso questa mostra vuol ripercorrere la nascita del Tricolore fino all'Unità d’Italia, una storia fatta di passione e libertà per rivivere il clima, lo spessore culturale, gli eventi e il significato delle battaglie storiche che hanno caratterizzato quel periodo. A Reggio Emilia, il 7 gennaio 1797, il Parlamento della Repubblica Cispadana adotta la combinazione dei tre colori come proprio vessillo. La bandiera assume così un nuovo significato: non più segno dinastico e militare ma simbolo del popolo e della libertà. 07/09/2011 15.01