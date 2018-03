MEZZO CHILO DI DROGA IN CASA, UN ARRESTO A SULMONA

CRONACA. SULMONA. I Carabinieri del Nor di Sulmona, su controlli disposti dal Comando provinciale dell'Arma, hanno arrestato F.P.T., 31enne del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno effettuato degli appostamenti presso la sua abitazione, dopo aver notato un via vai di tossicodipendenti. Al controllo di uno degli assuntori, appena uscito dalla casa dell'arrestato, sono saltati fuori tre grammi di eroina. Immediatamente e' scattata la perquisizione dell'abitazione, in seguito alla quale sono stati rinvenuti 450 grammi di hashisc suddivisi in 5 panetti da 90 grammi l'uno, 21 ovuli di plastica contenenti complessivamente 22 grammi di eroina, 9 confezioni di plastica contenenti altrettandi grammi di cocaina gia' suddivisa in dosi. All'interno, in un armadio, sono stati rinvenuti anche due flaconi di metadone, sette pasticche presumibilmente allucinogene, alcuni bilancini elettronici di precisione, materiale utile al confezionamento delle dosi e 700 euro in contanti la cui provenienza sarebbe frutto dell'attivita' di spaccio. L'uomo e' stato recluso nel carcere di Sulmona a disposizione dell'autorita' giudiziaria. L'assuntore, invece, e' stato segnalato all'autorita' amministrativa. 07/09/2011 14.19