RUBA IN BAR VASTO, ARRESTATO DAI CARABINIERI

CRONACA. VASTO. Arrestato in flagranza di reato per furto aggravato Massimo Felice, 38 anni disoccupato, di Celenza sul Trigno (Chieti), sorpreso a rubare dai carabinieri in un bar del paese del medio vastese. L'uomo, dopo aver forzato una porta laterale del locale, si era impossessato di 250 euro, tra banconote e monetine, contenute nel registratore di cassa. I militari lo hanno trovato nascosto dietro un mobile e si è giustificato che era rimasto chiuso nel pubblico esercizio. Felice è rinchiuso nel carcere di Vasto in attesa dell'udienza di convalida del'arresto. programmata per domani presso il Tribunale di Vasto. 07/09/2011 13.07