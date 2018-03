TORTORETO, ARRIVA LA SETTIMANA CORTA PER GLI ALUNNI DELLE ELEMENTARI

SCUOLA. TORTORETO. Alla Primaria di Tortoreto Lido e Paese niente scuola il sabato, ma solo per gli iscritti alla prima, seconda e terza classe. A Tortoreto si attua la settimana corta prevedendo il rientro pomeridiano il martedì (a partire dal 20 settembre) dalle 15 alle 17, mentre la mattina si entra in classe alle 8,10 e si esce alle 13,10. E’ la novità prevista dal calendario scolastico che nel panorama provinciale rappresenta uno dei pochi casi di attuazione della riforma sugli orari di attività didattica. Per le classi di quarta e quinta, sempre nei plessi di Lido e Paese, si fa regolarmente lezione sei giorni su sette dalle 8,10 alle 13,10. Alla scuola media di Lido e Paese si entra in classe alle 8,35 e si esce alle 13,35. Altra novità riguarda la scuola dell’infanzia. Porte aperte dalle ore 8 alle 17 e non più alle 16, per consentire ai genitori dei bambini di potersi programmare con il lavoro. L’amministrazione comunale ha così assecondato la richiesta avanzata dai genitori. Il servizio mensa, sempre alla scuola dell’infanzia, fino a fine settembre non ci sarà per cui l’uscita dei bambini è alle 13. Dal 3 ottobre sarà garantito il vitto. Per tutti, la prima campanella squillerà il 12 settembre ed il servizio scuolabus sarà attivo già dal primo giorno. 07/09/2011 11.16