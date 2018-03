PESCARA. ASINO PARCHEGGIATO E ABBANDONATO IN VIA SALARA VECCHIA

CRONACA. PESCARA. Lo hanno legato con una fune a un albero e lo hanno lasciato in mezzo alla strada, senza preoccuparsi dei possibili rischi. A notare l’originale presenza di un asino a ridosso del ciglio della strada, ieri, sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno subito allertato la Polizia municipale la quale, dopo aver verificato l’incredibile notizia, hanno provveduto a richiedere l’intervento dell’Ufficio veterinario della Asl alla quale il povero animale è stato affidato. O Sono intervenuti i vigili urbani che hanno preso in custodia l’asino ‘parcheggiato’ in modo originale lungo via Salara Vecchia. Saranno le verifiche sanitarie a consentire di risalire al proprietario dell’animale, di fatto abbandonato in città, animale che dovrebbe essere registrato. Il proprietario rischia una denuncia oltre che una sanzione amministrativa per abbandono di animale. 07/09/2011 9.54