INCENDIO DOLOSO A COLLECORVINO: FURGONE A FUOCO

CRONACA. PESCARA. Un furgone cassonato e' andato a fuoco ieri sera nel parcheggio di una ditta in contrada Gallo di Collercorvino (Pescara) e non ci sono dubbi sul fatto che l'incendio sia di origine dolosa. L'abitacolo del mezzo, infatti, e' stato colpito da un sasso che e' stato prima avvolto nella carta, probabilmente bagnata con del liquido infiammabile, e poi lanciato. Il sasso e' stato ritrovato sul posto. A spegnere l'incendio sono stati i vigili del fuoco mentre i carabinieri della compagnia di Montesilvano, coordinati dal capitano Enzo Marinelli, si stanno occupando delle indagini. Le vittime hanno assicurato di non aver ricevuto minacce ne' richieste estorsive. I danni si aggirano sui ventimila euro. 05/09/2011 13.49