A TERAMO NUOVO SISTEMA DI RISCOSSIONE DELLE MULTE

CRONACA. TERAMO. Dal mese in corso, sarà avviata dal Comune di Teramo, una nuova modalità di riscossione delle multe. E' prevista l’attivazione di uno specifico rapporto con le Poste Italiane e la contestuale disattivazione di quello ora in essere con la Soget. Il nuovo sistema presenterà alcuni vantaggi, che hanno determinato l’amministrazione comunale nell’assunzione della decisione: sarà a costo zero per l’Ente; permetterà di attivare il servizio in maniera informatizzata; consentirà la formazione di uno specifico data-base, in linea con le Poste, che favorirà la semplificazione e il costante monitoraggio; potrà avvalersi della diffusione capillare delle Poste sul territorio. Per l’attivazione del nuovo servizio, il Corpo di Polizia Municipale ha organizzato e svolto nel corso degli ultimi mesi una serie di incontri, il cui scopo è stato di consentire l’acquisizione degli elementi necessari all’espletamento delle attività specifiche del servizio nella maniera più opportuna e consona. Oggi si terrà l’ultima sessione del corso, che è propedeutica all’avvio del nuovo sistema. 05/09/2011 12.26