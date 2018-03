CHIUSO IL POSTO DI POLIZIA MONTESILVANO

MONTESILVANO. Dal 1° settembre è cessata l’attività del posto di polizia di Montesilvano, istituito dal questore di Pescara il 1° luglio per potenziare le attività di prevenzione e di tutela dell’ordine pubblico nella città costiera a causa dell’incremento demografico della popolazione nel periodo estivo. L’intensa attività del Posto di Polizia si è concretizzata in una incisiva attività di contrasto all’immigrazione clandestina ed al fenomeno della prostituzione, attività che è stata svolta in stretta collaborazione con il comando Provinciale dei Carabinieri di Montesilvano e che ha consentito di raggiungere importanti risultati. Tutti i numeri: 915 persone controllate, 431 veicoli controllati, 53 persone denunciate in stato di libertà, 10 persone tratte in arresto, 15 veicoli sequestrati, 110 prostitute sanzionate, 465 atti trasmessi, 84 multe, 55 interventi su richieste effettuate, 10 richieste di aggravamenti delle misure, 32 interventi per lite, 10 interventi per furti in abitazione. 05/09/2011 9.40