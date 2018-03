INCIDENTI LAVORO: GRAVE OPERAIO ROMENO NEL PESCARESE

CRONACA. PESCARA. Un operaio romeno di 40 anni, I. V., è in gravo condizioni per le lesioni riportate in seguito in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda agricola di Santa Teresa di Spoltore. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l'uomo sarebbe stato colpito, prima al viso e poi sul torace, dalla sponda di un camion, che si sarebbe sganciata mentre, con collega, stava caricando delle cassette di cipolle. Trasportato immediatamente al pronto soccorso, l'operaio è stato ricoverato nel reparto di chirurgia toracica dell'ospedale di Pescara. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte dei Carabinieri, che hanno allertato anche la Asl e il nucleo dell'ispettorato del lavoro, per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e se il romeno fosse in regola. 03/09/2011 14.10