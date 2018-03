PINETO. TROVATO CADAVERE UOMO IN SPIAGGIA

CRONACA. SCERNE DI PINETO. Il corpo senza vita di un uomo di 50 anni, Alfonso Centorame, di cui non si conosce ancora la provenienza anche se si suppone sia del luogo, e' stato trovato stamane all'alba sul bagnasciuga a Scerne di Pineto, all'altezza dello scalo ferroviario. Il cadavere era riverso a terra ed e' stato rinvenuto da un passante che ha dato l'allarme. I medici del 118 hanno stabilito solo l'avvenuto decesso che risalirebbe fra il pomeriggio di ieri e la notte. Sul corpo non sono presenti segni di violenza. Indagano i carabinieri della compagnia di Giulianova. La salma dell'uomo e' stata trasportata in ospedale per la ricognizione cadaverica a disposizione del magistrato. 03/09/2011 11.00