CRONACA. CITTA’ SANT’ANGELO. Un vasto incendio si e' sviluppato ieri pomeriggio in un deposito di pneumatici di un'azienda agricola di Citta' Sant'Angelo, in contrada San Vittorito. Non si conoscono le cause dell'incendio che ha sviluppato molto fumo. Per domare le fiamme sono arrivati i vigili del fuoco di Penne, Montesilvano e Pescara. L’area è stata circoscritta e l’incendio domato dopo alcune ore. Indagano i carabinieri. 03/09/2011 8.49