ATER DI CHIETI: NOMINATO AMMINISTRATORE UNICO MARCELLO LANCIA

ENTI PUBBLICI. CHIETI. La Giunta Regionale ha nominato Marcello Lancia, già Commissario Straordinario dell’Ater, Amministratore Unico dell’Ater di Chieti. Il provvedimento regionale prevede che, nelle more dell’approvazione delle nuove disposizioni di riordino complessivo delle Ater, da attuarsi entro novanta giorni, la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore competente per materia, nomini per ciascuna Ater un Amministratore Unico, con funzioni proprie dei Consigli di Amministrazione, da individuare tra i Dirigenti o funzionari regionali. 02/09/2011 14.13