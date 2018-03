INCENDIO DOLOSO AI DANNI DITTA RICAMBI AUTO A PESCARA

CRONACA. PESCARA. Un incendio di natura dolosa ha creato seri danni ai locali dell'azienda Riag che vende ricambi per auto a Pescara: le fiamme si sono sviluppate intorno alle 23 di ieri sera, investendo una porta a vetro, che è poi esplosa, e anche i muri perimetrali dell'azienda. Il pronto intervento di due squadre dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si estendesse anche all'interno dei locali dove era custodita merce per migliaia di euro. Nei pressi dell'azienda i vigili del fuoco hanno trovato una tanica vuota di benzina utilizzata per appiccare le fiamme. Sull'episodio sono in corso indagini da parte degli agenti della Volante diretti dal vicequestore Alessandro Di Blasio. Questa mattina sono stati ascoltati i titolari della Riag che hanno riferito di non aver mai subito minacce. 02/09/2011 13.02