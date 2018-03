CONTROLLI IN MARE, ELEVATE 103 INFRAZIONI. SEQUESTRATI 540 KG DI PESCE

CRONACA. VASTO. La motovedetta del Servizio Navale dei Carabinieri della Compagnia di Vasto, per fronteggiare le esigenze connesse con la stagione balneare e per contrastare le attività illecite che nel periodo estivo si verificano in mare e sul demanio marittimo, nel mese di agosto scorso ha svolto un’intensa attività di prevenzione e repressione sul territorio ottenendo i seguenti risultati: controllati 181 natanti di cui 80 da pesca e 101 da diporto, elevando 103 infrazioni di cui, in particolare, 8 per illeciti sulle attività di pesca e 44 per inosservanza di norme sul Codice della Navigazione, sulla navigazione da diporto e Ordinanze varie, per un valore di somme contestate di euro 13.000,00 circa. Sono stati sequestrati circa 540 Kg di molluschi di varie specie, per un valore commerciale di circa 6.000,00 euro. I carabinieri della motovedetta, inoltre, hanno operato anche nel settore della commercializzazione di prodotti ittici, contestando 9 infrazioni sulle norme igienico sanitarie, in attuazione dei regolamenti CEE. Infine, sono stati svolti 5 servizi di vigilanza ed assistenza durante le manifestazioni religiose sportive svoltesi in mare.02/09/2011 12.20