CRONACA. PESCARA. Nelle prime ore dell’alba, nei pressi dello stabilimento denominato “La Prora”, una squadra volnte della polizia è intervenuta per una lite tra due ragazzi per futili motivi. Gli agenti hanno accertato che l’aggressore, nato nel 1991, avrebbe sferrato un pugno ad un giovane, nato nell’88, procurandogli una ferita alla testa; quest’ultimo è stato trasportato in Ospedale per le cure del caso. 01/09/2011 14.23