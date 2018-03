ABRUZZO MINERAL SHOW A MONTESILVANO

MONTESILVANO. Per 2 giorni (3 e 4 settembre) si potranno ammirare al Palacongressi di Montesilvano fossili, conchiglie e minerali di straordinaria bellezza e rarità. Sarà possibile visionare reperti unici, ammoniti fossili rarissime, trilobiti fossili con spine ricurve, conchiglie dalle forme più bizzarre dotate di spine lunghissime, minerali che si protendono con spine verso l'esterno in forme delicate ed affascinanti, un riccio di cristalli di quarzo simile ai ricci di mare attuali, denti fossili che assomigliano in tutto e per tutto alle spine delle piante della grande famiglia delle Rosaceae. La domenica sarà la volta delle conferenze, che si terranno in una sala appositamente allestita e che riguarderanno i campi delle scienze naturali tenute da esperti di vari settori invitati dall'associazione Anteo. Inizio alle ore 15:30. 01/09/2011 9.22