INCENDIO IN UN BAR DI MONTESILVANO, NESSUN FERITO

CRONACA. MONTESILVANO. Ieri alle 12 una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta per un incendio nel locale sito al pian terreno di una palazzina in via Ugo Foscolo a Montesilvano. Il titolare del bar "Ciurropazzia caffetteria snack", nell'effettuare prove di cottura nel retrocucina, avrebbe inavvertitamente fatto prendere fuoco a dell'olio bollente con il conseguente propagarsi dell'incendio alle apparecchiature vicine e gli impianti adiacenti. A nulla è servito il primo intervento con gli estintori a disposizione del locale. I vigili accorsi sul posto hanno immediatamente operato, grazie all' ausilio di autorespiratori e naspo ad alta pressione si sono introdotti nei locali invasi dal fumo dalla porta sul retro. Nel giro di pochi minuti il fuoco è stato domato scongiurando pericoli anche per i locali adiacenti e gli appartamenti sovrastanti. Non si sono registrati feriti. Da una prima verifica, non è risultato nessun particolare danno alle strutture murarie e al solaio di copertura, l'invasione del fumo ha annerito tutti gli ambienti. I vigili del fuoco chiederanno la verifica accurata dei locali ed il ripristino degli impianti presenti allo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza prima dell'apertura dell'esercizio pubblico.