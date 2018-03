FRANCAVILLA, DISTRIBUITE DELEGHE AI CONSIGLIERI COMUNALI

POLITICA. FRANCAVILLA AL MARE. Il sindaco Antonio Luciani ha attribuito deleghe anche ad alcuni consiglieri. Per il Partito Democratico, Tina Di Girolamo si occuperà di attività turistiche; Stefano Di Renzo di Politiche comunitarie nonché di Innovazione e Laboratorio di Creatività; Donato La Barba di Polizia municipale e Protezione civile; Lorenzo Pirozzi del patrimonio immobiliare comunale. Per l’Italia dei Valori, Lucrezio Paolini avrà il compito relativo all’attività di studio delle problematiche della zona sud di Francavilla; Antonio Iurescia si occuperà del miglioramento dell’impianto di illuminazione comunale e di monitorare le problematiche del territorio. Per quanto concerne la lista civica “Francavilla Cambia”, Remo Di Palma si occuperà del tracciato ferroviario e dell’approdo. Rocco Paolini, della lista civica “Luciani Sindaco”, si occuperà dell’attività di studio atti a reperire finanziamenti provinciali, regionali e statali. 28/07/2011 8.06