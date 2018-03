ISTITUITO LO SPORTELLO LEGALE DELLA CONSIGLIERA DI PARIT’ A CHIETI

CRONCA. CHIETI. E’ stato istituito lo sportello legale contro le discriminazioni di genere, un ufficio che ha il compito di tutelare, in maniera completamente gratuita, il lavoratore e la lavoratrice dalle discriminazioni nell’ambito della propria professione”. Ad annunciarlo è la Consigliera di Parità della Provincia di Chieti, Annarita Guarracino. L’attività si colloca nell’ambito delle politiche a favore delle pari opportunità intraprese dall’Amministrazione Provinciale di Chieti. L’ufficio, che si trova al terzo piano della Sede Centrale della Provincia, in Corso Marrucino 97 a Chieti, resterà aperto ogni martedì e giovedì dalle 10 alle 12. E’ possibile inoltre contattare la Consigliera Guarracino telefonicamente al 338/5318465, e via mail all’indirizzo a.guarracino@provincia.chieti.it. 28/07/2011 8.04