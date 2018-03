INCIDENTI STRADALI: SI RIBALTA CON L'AUTO, GRAVE UN PENSIONATO

CRONACA. PESCARA. Un pensionato di 65 anni di Montebello di Bertona e' rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si e' verificato all'ora di pranzo di ieri sulla strada provinciale 72 che conduce da Penne a Montebello. Per cause in corso di accertamento l'auto che guidava, una Fiat Punto, in curva e' uscita fuori strada ed e' finita contro un albero, ribaltandosi. Per estrarre il corpo dell'uomo dalle lamiere e' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Pescara. E' stato condotto dall'elicottero del 118 all'ospedale di Pescara dove e' stato ricoverato in prognosi riservata. A fianco al conducente c'era la moglie, una 61enne, che e' finita all'ospedale di Penne e se la cavera' in pochi giorni. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Penne. 27/07/2011 7.37